İnsanların ömürlerinin kısalma sebebi dinozorlar olabilir

İnsanlar dinozorlardan dolayı daha uzun yaşamdan mahrum kalmış olabilir.

Birmingham Üniversitesi'nden mikrobiyolog Joao Pedro de Magalhaes'e göre, dinozorların egemen olduğu çağ, dünyadaki hemen her memelinin evrimsel çizgisini tamamen değiştirerek evrimsel çabaları uzun yaşam yerine hızlı üreme üzerine yeniden odakladı.

Bir türü hayatta tutmak için hızlı üremenin çok daha yararlı olduğu kanıtlandı.

De Magalhaes, BioEssays'de yayınlanan makalesinde "Benim hipotezim, hızlı üreme için erken memeliler üzerinde bu kadar uzun bir evrimsel baskının, uzun yaşamla ilişkili genlerin ve yolların kaybına veya etkisiz hale gelmesine yol açtığıdır.

Ben buna 'uzun ömür darboğazı hipotezi' diyorum ve bu hipotez memelilerde rejeneratif özelliklerin bulunmamasıyla da destekleniyor." diye yazdı.

"TÜM MEMELİLER GENETİK KISITLAMALAR ALTINDA YAŞIYOR"

İnsanların (filler ve balinalarla birlikte) teorik olarak diğer memelilerin çoğundan daha uzun yaşama potansiyeline sahip olduğunu kaydeden de Magalhaes, tüm memelilerin hala dinozorlar döneminden kalma genetik kısıtlamalar altında yaşadığını söyledi.

Hayatta kalma baskısı, uzun yaşam için gerekli genleri ortadan kaldırdı.

Biyolojik yaşlanma süreci memelilerden çok daha yavaş olan sürüngenler ve diğer hayvanlara atıfta bulunan de Magalhaes, Mezozoik Çağ boyunca memelilerin uzun yaşamla ilişkili genleri ya kaybettiğini ya da devre dışı bıraktığını varsaymaktadır.

"BESİN ZİNCİRİNİN EN ALTINDA YAŞAMAYA ZORLANDI"

de Magalhaes yaptığı açıklamada, "En eski memelilerden bazıları besin zincirinin en altında yaşamaya zorlandı ve muhtemelen dinozorlar çağında 100 milyon yıl boyunca hızlı üreme yoluyla hayatta kalmak için evrim geçirdi.

Bu uzun evrimsel baskı döneminin biz insanların yaşlanma biçimi üzerinde bir etkisi olduğunu öne sürüyorum." diye belirtti.

Elbette de Magalhaes bunun sadece bir hipotez olduğunu belirtti, ancak önemli bir açıklayıcı güce sahip olabileceğini düşünüyor.

Magalhaes, "Bu konuyu ele almak için pek çok ilgi çekici açı var. Hızlı yaşlanma süreci nedeniyle memelilerde kanserin diğer türlere göre daha sık görülmesi ihtimali de buna dahil" dedi.

Eğer hızlı yaşlanmamızın suçlusu gerçekten dinozorlarsa, en azından son gülen biz olduk.