İnsanların robotlarla birlikte çalışırken tembelleştiği ortaya çıktı

İnsanlar, robot iş arkadaşlarına biraz fazla alışıyor olabilir.

Yeni bir araştırma, insanların bir robotla birlikte çalıştığında tembelleşme eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre bu durum, bazı kişilerin kendilerinden daha çalışkan meslektaşlarına güvenerek tembellik etmesine benziyor.

Bilimsel dergi Frontiers in Robotics and AI'da yayımlanan araştırmada, "sosyal aylaklık" diye anılan bu durumun, insanların nihayetinde robotları takım arkadaşı olarak gördüğüne de işaret ettiği belirtildi.

Almanya'daki Berlin Teknik Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Dietlind Helene Cymek, "Takım çalışması karmaşık bir nimet" dedi.

Bilim insanı, "Birlikte çalışmak insanları iyi performans göstermeleri için motive edebilir ama aynı zamanda bireysel katkıların görünür olmaması nedeniyle motivasyon kaybına da yol açabilir" diye de ekledi.

Araştırmacıların tasarladığı deneye katılan kişiler iki gruba ayrıldı. İki gruba da kalite kontrol benzeri görevler verildi.

Ancak bir gruba işlerinin robotlar tarafından da incelendiği söylenirken, diğer gruptakiler yalnız çalıştıklarını sanıyordu.

Bunun sonucunda robotla birlikte çalıştığını bilen kişilerin, daha kusurlu iş çıkardığı görüldü. İki tarafta iş üzerinde aynı süreyi harcamasına rağmen, yalnız çalıştığını düşünenler daha iyi iş çıkarmıştı.

Birleşik Krallık'taki De Montfort Üniversitesi'nden etik ve yapay zeka profesörü Kathleen Richardson'a göre bulgular, insanların bu robotları teknolojik araçtan ziyade meslektaş olarak gördüklerine işaret ediyor.

Araştırma ekibinde yer almayan ve bulguları New Scientist'e verdiği röportajda yorumlayan Richardson, şunları söyledi:

Çalışanların her zaman yaptıkları şeyi yapması beni çok etkiledi.

Araştırmacılar bu tür sosyal aylaklığın tehlikeli olabileceğine inanıyor. Sonuçta bazı işleri daha iyi yapmak, güvenlik açısından önemli olabilir.

Ancak Richardson burada asıl suçlunun kötü yönetim olabileceği düşüncesinde.

"Bunun arkasında bir teşvik olmalıydı. İnsanlar hataları tespit ettiklerinde bir bonus kazanmalıydı" diyen bilim insanı, şöyle ekledi:

O zaman iş üzerinde biraz daha fazla çaba harcarlardı.