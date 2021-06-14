İnsanlarla fazla vakit geçiren sığırların beyinleri daha küçük

İsviçre'de yapılan bir araştırmada, insanlarla daha fazla vakit geçiren sığırların beyinlerinin ortalama yüzde 26 daha küçük olduğu fark edildi.

İsviçre Zürih Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, yabani sığırların kafatası ölçüleriyle evcilleştirilen sığırların, güreş boğalarının ve süt ineklerinin kafatası ölçülerini karşılaştırdılar. Araştırma sonuçları ilginç. İnsanlarla daha fazla vakit geçiren sığırların beyinlerinin ortalama yüzde 26 daha küçük olduğu fark edildi.

Arkeofili'nin yayınladığı bilgiye göre genel olarak evcilleştirilmiş hayvanlar, yabani emsallerinden daha küçük beyinlere sahip olma eğilimindedir. Bu fenomen, yabani ataları birkaç yüz yıl önce soyu tükendiği için sığırlarda daha önce tanımlanmamıştı.

Ana Balcarcel ve İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’ndeki meslektaşları, yabani sığırların beyin büyüklüğünü tahmin etmek için, modern sığırların muhtemel atası olan soyu tükenmiş yaban öküzünden (Bos primigenius) 13 kafatası ölçtüler. Daha sonra bunları, 71 evcil sığır ırkından (Bos taurus) alınan 317 kafatasının bilinen ölçümleriyle karşılaştırdılar.

Ekip, kafataslarındaki boyut farklılıklarına dayanarak evcil sığırların beyinlerinin yabani sığırların beyinlerinden ortalama yüzde 26 daha küçük olduğunu tahmin ediyor.

Balcarcel, “Gerçekten şaşırtıcı sonuç şuydu ki, sadece yabani ve evcil hayvanları karşılaştırdığımızda değil, aynı zamanda evcil popülasyonlardaki tüm farklı ırkları karşılaştırdığımızda da farklılıklar bulduk.” diyor.

İnsanlarla az vakit geçiren boğa güreşi sığırlarının beyinleri hala büyük

“Bu farklılıklar, bu hayvanların insanlarla geçirdiği zamanla güçlü bir şekilde ilişkiliydi. İnsan temasının yoğunluğu, beynin ne kadar küçüldüğünü gerçekten etkiliyor.”

Ekip, süt inekleri gibi insanların etrafında daha sık bulunan sığırların en küçük beyinlere sahip olduğunu, insanlarla yalnızca sınırlı teması olan boğa güreşi sığırlarının ise yabani atalarının boyutuna en yakın, yani daha büyük beyinlere sahip olduğunu buldu.

Balcarcel, daha uysal olması için sığır yetiştirmenin, beyin büyüklüğündeki bu değişiklikleri tetiklediğini söylüyor.

İsveç’teki Linköping Üniversitesi’nden Dominic Wright, bunun fazla basitleştirilmiş bir açıklama olabileceğini söylüyor. “Göreceli beyin boyutunda yabaniden evcile doğru bir değişim var gibi görünüyor. Sorun şu ki, modern sığırların, bu ekibin çalışmalarında kullandığı bu yaban öküzünden kesinlikle gelip gelmediğini bilmiyoruz, ancak görünüşe göre, yabani atalarını temsil etmeleri için iyi bir olasılık var gibi görünüyor.”

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14/06/2021 14:48