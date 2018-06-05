İnsanlığa SIĞMAZ

ÖNCE BABASI SONRA ANNESİ: Terk edilmesinin üstünden dört ay geçen Ali bebek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hemşireler ve doktorlar tarafından büyütülüyor. Şu anki muayenelere göre ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan bebeğin bakımı şimdilik hastanede sürdürülüyor

İSMİNİ BİLE HEMŞİRELER KOYDU: Anne ve babası tarafından 15 günlükken terk edilen Ali bebeğe ismini bile kendisine hastanenin Yeni Doğan Bakım Ünitesi’nde bakan hemşireler koydu. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Başkurt, dört buçuk aylık bebeğe korucuyu aile olmak için müracaat edenlerin değerlendirildiğini söyledi

Yağmur DÜŞER/HaberKıbrıs

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, çocuğun sağlık durumunun netleşmeden evlatlık edinilemeyeceğini ifade ederek hem daire hem de hemşirelerin çocuğa bakmak için canla başla çalıştığını söyledi

Ülkemizde yıllardır çok sık rastlanmayan ancak son dönemlerde artış gösteren aileleri veya anneleri tarafından terk edilen bebek olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Bir anne baba daha Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğini 15 günlükken kaderine terk etti. Şubat ayında ailesi tarafından terk edilen Ali bebek dört buçuk aylık oldu.

KKTC’de son zamanlarda ailesi tarafından doğduktan sonra hastanede terk edilen bebeklerin sayısı giderek artış gösterirken ülke insanı alışık olmadığı bu durum karşısında ciddi tepkiler ortaya koyuyor.

15 günlükken terk etti, geri de gelmedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 15 günlük Ali bebeği ilk önce babası ardından da annesi kaderine terk etti. Şubat ayında terk edilen ve şu an dört buçuk aylık olan bebeğin anne ve babasından bir iz yok. Terk edilen bebeğin anne ve babasının ise diğer olayların aksine bu kez Türk olduğu açıklandı.

İsmini hemşireler koydu

Anne ve babası tarafından Şubat ayında terk edilen Ali bebeğe ismini bile Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’nde görevli hemşire ve hasta bakıcıların koyduğu ifade edildi. Hemşirelerin ellerinden geldiğince küçük Ali’ye bakmaya çalıştıkları belirtildi.

“Sağlık sorunu var”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde anne ve babası tarafından kaderine terk edilen bebekle ilgili Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı.

Aydan Başkurt terk edilen bebeğin bir sağlık sorunu olduğunu ve kontrol altında tutulduğunu belirtti. Başkurt, hastane ile istişarede içinde olduklarını bebeğin durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi.

“Koruyucu aile olmak isteyen var”

Korucuyu aile olmak için müracaat eden birkaç aile olduğunu söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak müracaat eden aileleri değerlendirmeye aldıklarını belirtti.

Dizdarlı: Bebeğin durumu netleşene kadar hastanede kalacak

Konu ile görüşüne başvurduğumuz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı terk edilen bebek ile ilgili Haber Kıbrıs’a açıklama yaptı.

Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, bebeğin durumu ile ilgili gelişimlerin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne haber verildiğini ve bebeğin sağlık durumu netleşene kadar hastanede kalması yönünde karar alındığını açıkladı.

“Koordineli çalışıyoruz”

Başhekim Dizdarlı, çocuk doktorları tarafından yapılan fiziki muayenede şu anda bebeğin ciddi bir sağlık sorunu görülmediğini açıkladı. Dizdarlı, “Bebeğin herhangi bir engeli olup olmadığını net anlaya bilmek için 8 aylık olması gerekiyor, Sosyal Hizmetler Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Dizdarlı, çocuğun sağlık durumunun netleşmeden evlatlık edinilemeyeceğini bu yüzden Sosyal Hizmetler Dairesi’nin canla başla çalışarak bebeğe koruyucu aile aradıklarını belirtti.

Bülent Dizdarlı, bu tip bir çocuğun hastane ortamında bu kadar uzun süre kalmasının çok da normal olmadığını belirterek çocuğun sosyo psikolojik gelişmesi açısından hastane ortamının uygun olmadığına vurgu yaptı.

Çocuğun biran evvel sosyal ortama kazandırılması gerektiğini söyleyen Dizdarlı, “Düşünün ki yeni doğan yoğun bakımında 4 buçuk aylık bir bebek var, bu çok da normal bir durum değil ” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’la temasta olduklarını belirten Dizdarlı, en kısa zamanda bebeğe koruyucu aile bulunmasını temenni ettiğini söyledi.