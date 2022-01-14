İnsanlığın atalarının geçmişi 30 bin yıl daha geriye gitti

Modern insanların atası olduğu kabul edilen en eski Homo sapiens fosillerin yaşı uzun bir süredir belirsizdi. Şimdi, Etiyopya'daki devasa bir volkanik patlamanın tarihlendirilmesi, Omo I olarak adlandırılan kalıntıların daha önce düşünülenden 30 bin yıl daha yaşlı olduklarını ortaya koydu. Böylelikle insanlığın tarihi 230 bin yıldan daha öncesine gitmiş oldu. Bilim insanları yeni keşfin, insanlığın karanlık geçmişiyle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarak, geçmişle daha net bir bağlantı kurulabileceğini söyledi.

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, Etiyopya'da keşfedilen antik insan fosillerinin daha önce düşünülenden çok daha eski olduğunu ortaya çıkardı.

Modern insanların atası olarak kabul edilen Homo sapienslere ait fosillerinin bilinen en eski örneklerinden biri olan ve Omo I olarak adlandırılan kalıntılar, 1960'ların sonlarında keşfedildi ve daha önceki tarihleme girişimleri onların yaklaşık 200 bin yaşında olduğunu gösterdi.

Omo I kalıntıları, Doğu Afrika Rift vadisinde yer alan güneybatı Etiyopya'daki Omo Kibish Formasyonu'nda bulundu.

230 BİN YILDAN DAHA ESKİ OLMASI GEREKİYOR

Ancak, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, kalıntıların bölgede 230 bin yıl önce meydana gelen devasa bir volkanik patlamanın öncesine ait olması gerektiğini buldu.

Araştırmacılar, Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, fosillerin keşfedildiği tortulların üstünde ve altında bulunan volkanik kül katmanlarının altında yer alan kimyasal izleri tarihlendirdi.

YENİ ÇALIŞMALAR DAHA DA GERİYE GÖTÜREBİLİR

Çalışmanın yazarları, yeni bulgunun Doğu Afrika'daki yaşayan ilk Homo sapienslerin varlığını minimum 30 bin yıl geriye götürdüğünü belirterek, gelecekteki çalışmaların bu tarihi daha da geriye götürebileceğini belirtti.

Yeni çalışmanın baş yazarı Dr. Céline Vidal, "Geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalara göre Omo fosillerinin genel olarak kabul edilen yaşı 200 bin yıldan azdır, ancak bu tarihle ilgili çok fazla belirsizlik var. Fosiller, kül çok ince taneli olduğu için kimsenin tarihlemeyi başaramadığı kalın bir volkanik kül tabakasının altında bir dizi halinde bulundu” dedi.

Diğer taraftan, İngiliz volkanolog Profesör Clive Oppenheimer tarafından yönetilen dört yıllık proje Etiyopya Yarığı'ndaki tüm büyük volkanik patlamaları tarihlemeye çalışıyor.

Dr. Vidal, "Her lav püskürmesinin kendi parmak izi vardır. Magmanın izlediği yol tarafından belirlenen, yüzeyin altındaki kendi evrimsel hikayesine sahiptir. Kayayı bir kez ezdikten sonra, içindeki mineralleri serbest bırakırsınız ve sonra onları tarihlendirebilir ve mineralleri bir arada tutan volkanik camın kimyasal imzasını belirleyebilirsiniz” diye konuştu.

Araştırmacılar, Kamoya Hominin Bölgesi'ndeki volkanik külün izini Shala yanardağının patlamasıyla ilişkilendirmek için ezilmiş kaya üzerinde jeokimyasal analiz yaptı. Daha sonra insan kalıntılarının keşfedildiği yerden 400 km uzaktaki yanardağdan pomza örneklerini 230 bin yıl öncesine tarihlendirdi.

Ekip, Omo I fosillerinin bu özel kül tabakasından daha derinde bulunduğuna göre, bunların 230 bin yıldan daha eski olması gerektiğini açıkladı.

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14/01/2022 09:25