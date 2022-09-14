İnsanlık için büyük adımın anahtarı köpek balıkları olabilir

Araştırmacılar, köpekbalıklarının bağışıklık sistemlerinin hastalıkları önlemede neden bu kadar etkili olduğuna ve yeni ilaçların üretiminin yapılabileceğine dair bilmeceyi çözdüler.

Daily Mail'in aktardığı habere göre; 400 milyon yılı aşkın evrim, köpek balıklarının bağışıklık sistemleri, insanlarınkinden çok daha hassas bir hale getirdi.

Neredeyse her türlü tehlikeli virüsü veya yaşamı tehdit eden tümörü önlemeyi başaran bu bağışıklık sistemi, hassas şekilde ayarlanmış savunmalara dönüştü.

Büyük beyaz köpek balığı gibi bazı türlerin 70 yıla kadar yaşayabilmesinin ana nedenlerinden birinin bu bağışıklık sistemi olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, köpekbalıklarının bağışıklık sistemlerinin hastalıkları önlemede nasıl bu kadar etkili olduğu bilmecesini çözdüler. Bulguların, kanser ve romatoid artrit gibi hastalıklarla savaşmak için yeni ilaçların üretimine yardımcı olabileceği açıklandı.

İNSANLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

İnsanlarda, bağışıklık sistemi yabancı hücrelerin (bir virüs veya bakteri gibi) varlığını algıladığında, antikor adı verilen bir protein salgılar. Bu, virüsün veya bakterilerin yüzeyindeki belirli bir moleküle takılır ve istilacıyı öldürmek için T hücreleri adı verilen daha güçlü bağışıklık sistemi hücrelerinden destek alır.

Bilim insanları, kanser gibi belirli haydut hücrelere yerleşmek üzere vücuda enjekte edilen insan yapımı antikorlar, "monoklonal" antikorlar geliştirdiler.

Bu sentetik antikorlar, hedeflerine kenetlendikten sonra, tümör hücrelerine saldırmak için bağışıklık sistemini çalıştırıyor.

KÖPEK BALIKLARINDA MUCİZE ANTİKORLAR

İnsan yapımı sentetik antikorların aksine köpekbalıklarında bulunan antikorlar, insanlarda bulunanların onda birinden daha küçüktür. Bu da onların bakteri veya kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan küçük çatlaklara daha derine nüfuz etmelerine izin vererek, onların "yapışma" ve bağışıklık sisteminin hücreyi yok etme şanslarını artırır.

Bilim insanları köpek balıklarında yer alan antikorları kaynatıp aside batırdıklarını ve buna rağmen antikorların hayatta kaldığını iddia etti.

Elasmogen Ltd'nin CEO'su Dr Caroline Barelle, "Kısa sürede köpekbalıklarının küçük ve basit antikorlara sahip olduğunu ve çok karmaşık olan ve yalnızca bir hedefe bağlanabilen büyük insan antikorlarına göre potansiyel olarak çok büyük faydaları olduğunu keşfettiler." dedi.

Kanseri tedavi etmek için köpek balığı antikorları kullanan denemelerin, önümüzdeki beş ila on yıl içinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Laboratuvar testleri, insan yapımı köpekbalığı antikorlarının, daha sonra iltihaplı eklemlerdeki hücrelerin yüzeyindeki bir reseptörde bulunan ilaçları taşıyabileceğini gösteriyor.

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14/09/2022 10:50