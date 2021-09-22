İnsanlık Tarihinin En Başından Günümüze Kadar Ayakta Kalabilen Dünyanın En Eski 20 Şehri

İnsanlık tarihi boyunca birçok şehir var oldu, yıkıldı ve yeniden kuruldu. Bu şehirler arasında günümüzde hala var olan dünyanın en eski 20 şehrini biliyor muydunuz? Buyurun galerimize...

20. Varanasi - Hindistan (M.Ö. 1000)

Hindularca kutsal sayılan Ganj nehrinin yanında yer alan şehir, binlerce yıldır burada ibadet etmeye gelen insana ev sahipliği yapıyor.

19. Cadiz - İspanya (M.Ö 1000)

İspanya'nın güneybatısında yer alan Cadiz, Batı Avrupa'nın ilk şehri olma özelliğini de taşıyor.

18. Tebai - Yunanistan (M.Ö. 1400)

Atina'nın kuzeyinde bulunan Tebai, Antin Yunan'ın ilk şehirlerinden biridir.

17. Larnaka - Güney Kıbrıs (M.Ö. 1400)

Güney Kıbrıs'ın güneydoğusunda yer alan şehir, tarih boyunca önemli bir liman şehri olmuştur. Bir rivayete göre Larnaka'yı Hz. Nuh'un torunu keşfetmiştir.

16. Atina - Yunanistan (M.Ö 1400)

Antik Yunan medeniyetinin merkezi ve günümüzde Yunanistan'ın başkenti olan Atina, medeniyetin Avrupa'ya ilk yayıldığı yer olarak da adlandırılıyor.

15. Belh - Afganistan (M.Ö. 1500)

Dünyanın en eski şehirlerinden olan Belh, Afganistan'da Türk halklarının ve Türk kültürünün görüldüğü şehirlerden biridir.

14. Kerkük - Irak (M.Ö. 2200)

Günümüzde pek çok sorun ile boğuşan şehir, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

13. Erbil - Irak (M.Ö. 2300)

Listede Irak toprakları içinde yer alan bir diğer şehir ise Erbil. Şehirde bulunan Erbil Kalesi, UNESCO Dünya Mirasları arasında yer alıyor.

12. Sur - Lübnan (M.Ö 2750)

Lübnan'ın Akdeniz kıyısında yer alan Sur, tarihin en eski liman kentlerinden biridir.

11. Kudüs - Filistin/İsrail (M.Ö. 2800)

İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal sayılan, uğruna birçok savaş verilmiş Kudüs de -tahmin edeceğiniz üzere - dünyanın en eski şehirlerinden biri. Bugün Doğu ve Batı olarak, toprakları iki devlet arasında paylaştırılıyor. Yakın zamanda İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesiyle şehir tekrardan birçok gerilime gebe.

10. Beyrut - Lübnan (M.Ö. 3000)

Ortadoğu'nun Paris'i olarak adlandırılan Beyrut'un tarihi aslında Paris'ten çok çok daha eski.

9. Gaziantep - Türkiye (M.Ö. 3650)

Listede ülkemizden giren tek şehir Güneydoğu'nun incisi Gaziantep oldu. Farklı kültürlere ve tarihi İpek Yolu'na ev sahipliği yapan güzide şehrimiz birçok tarihi eseri de bünyesinde bulunduruyor.

8. Filibe - Bulgaristan (M.Ö. 4000)

Şu anda Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Filibe, Avrupa'nın da en eski şehri olma özelliğini taşıyor.

7. Sayda - Lübnan (M.Ö. 4000)

Antik Çağ'da Fenike'nin önemli bir şehri olan Sayda, tarih boyunca Osmanlı'da dahil farklı devletlerin idaresi altında kalmış.

6. Feyyum - Mısır (M.Ö. 4000)

Kahire'nin güneyinde yer alan, Karın Gölü'nü bünyesinde bulunduran şehir, mumya portreleriyle de ünlü.

5. Susa - İran (M.Ö. 4200)

UNESCO Dünya Mirası şehirlerden biri olan Susa, Eski çağlarda Elam Devleti'nin başkentiydi.

4. Şam - Suriye (M.Ö. 4300)

Suriye'nin başkenti Şam, dünyanın da en ski şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

3. Halep - Suriye (M.Ö. 4300)

Listede Suriye'den giren bir başka şehir de Halep. Son yıllarda savaş haberlerinde sıkça adını duyduğumuz Halep aslında birçok tarihi eser ve mekana sahip.

2. Biblos - Lübnan (M.Ö. 5000)

Beyrut'un kuzeyinde yer alan, Antik bir Fenike liman kenti olan Biblos, dünyanın en eski 2.şehri.

1. Eriha - Filistin (M.Ö. 9000)

Sıra geldi dünyanın en eski şehrine! Arkeologların yaptığı çalışmalarda 11.000 yıl öncesine dair yerleşim kalıntıları bulduğu Eriha, dünyanın en eski şehri olarak kabul ediliyor. Şu anda Filistin sınırları içerisinde yer alan Eriha, 1517-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaydı.

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22/09/2021 09:08