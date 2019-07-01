İnsansız Hava Aracı ya da füze düşmüş olabilir

Taşkent/ Güngör arasında yangına neden patlamanın, Suriye devletinin kendini koruma maksatlı havada imha ettiği bir füze veya insansız hava aracına ait olduğu ihtimali güçlendi. Yangının ve patlamanın kaynağı olan parçalar askeri yetkililer tarafından koruma altına alındı. Üzerinde Rusça yazı olan enkaz parçalarının incelenmesinin ardından geniş bir açıklama yapılması bekleniyor.

Uluslararası Haber kaynakları ise, Şam’a yapılan füze saldırıların Suriye ordusu tarafından havada imha edildiğini duyuruyor. Bu iddia ise, havada imha edilen bir füze yanda İHA’nın KKTC’ye düşme ihtimalini artırıyor.