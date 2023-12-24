İnşatta 9 metreden düşen Tayfun Demiray yaralandı

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24/12/2023

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İnşatta 9 metreden düşen Tayfun Demiray yaralandı


 

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, 26 yaşındaki Tayfun Demiray yaralandı.

Polis bültenine göre, Tayfun Demiray, saat 13.00’teki iş kazasında, iskele üzerinde çalıştığı sırada iskele tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demiray, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

24/12/2023 11:10
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TAGS: İnşatta 9 metreden düşen Tayfun Demiray yaralandı
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