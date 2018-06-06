‘Insta-seyahat’ için en ideal 10 otel

Seyahat severlerin tatilleri için, artık fotoğraflarda en mükemmel çıkacak otellerini aradığı düşünülürse yeni anlayışın ‘insta-seyahat’ olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir internet sitesi bu trende uygun olarak portföyünde yer alan ve tatilcilerin Instagram’da paylaşmaktan ‘gurur’ duyacakları dünyanın en iyi 10 otelini belirledi.

Hotels.com’un Mobil Seyahat Takipçisi (Mobile Travel Tracker*) raporu, y-kuşağının tatildeyken sosyal medyada günde ortalama 80 dakika harcadığını ve üçte ikisinin de Instagram’la iç içe yaşadığını, dolayısıyla da gezginlerin listelerinde en iyi kareyi yakalama arzusunun üst sıralarda yer almasının hiç de şaşırtıcı olmadığını gösterdi. Zaten her altı kişiden biri, konaklayacakları oteli sosyal medya potansiyeline göre seçtiğini de kabul ediyor.

Güzel balkon manzaraları, dudak uçuklatan banyolar, gösterişli merdivenler ve çatı havuzları… Her biri ilk 10’da yer alıyor. Londra ve Paris’ten Bangkok ve Bali’ye kadar Hotels.com, Instagram’da paylaşım için ideal bu 10 otel ile paylaşımlarınızı kalpler, beğeniler ve özendiren yorumlar ile doldurmayı amaçlıyor.

St. Pancras Renaissance Hotel London; İngiltere – Gösterişli Bir Merdiven

Hotel Plaza Athenee; Paris – Manzaralı Bir Oda

Conrad Maldives Rangali Island; Maldivler – Denizaltı Restoranı

Hotel Fasano; Rio De Janeiro – Mükemmel Bir Havuz

Jade Mountain Resort; St Lucia – Güzel Bir Banyo

Villa Saraswati; Bali – Ayrıcalıklı Lüks

Barcelo Malaga; Malaga – Eğlenceli Bir Lobi

The Icehotel; İsveç–Buz Yatak

Bellagio Casino; Las Vegas – İdeal Bir Konum Etiketi

Lebua / State Tower; Bangkok – Barda Son Nokta