‘Insta-seyahat’ için en ideal 10 otel
Bir internet sitesi tatilvilerin paylaşmaktan ‘gurur’ duyacakları dünyanın en iyi 10 otelini belirledi.
06/06/2018
Seyahat severlerin tatilleri için, artık fotoğraflarda en mükemmel çıkacak otellerini aradığı düşünülürse yeni anlayışın ‘insta-seyahat’ olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir internet sitesi bu trende uygun olarak portföyünde yer alan ve tatilcilerin Instagram’da paylaşmaktan ‘gurur’ duyacakları dünyanın en iyi 10 otelini belirledi.
Hotels.com’un Mobil Seyahat Takipçisi (Mobile Travel Tracker*) raporu, y-kuşağının tatildeyken sosyal medyada günde ortalama 80 dakika harcadığını ve üçte ikisinin de Instagram’la iç içe yaşadığını, dolayısıyla da gezginlerin listelerinde en iyi kareyi yakalama arzusunun üst sıralarda yer almasının hiç de şaşırtıcı olmadığını gösterdi. Zaten her altı kişiden biri, konaklayacakları oteli sosyal medya potansiyeline göre seçtiğini de kabul ediyor.
Güzel balkon manzaraları, dudak uçuklatan banyolar, gösterişli merdivenler ve çatı havuzları… Her biri ilk 10’da yer alıyor. Londra ve Paris’ten Bangkok ve Bali’ye kadar Hotels.com, Instagram’da paylaşım için ideal bu 10 otel ile paylaşımlarınızı kalpler, beğeniler ve özendiren yorumlar ile doldurmayı amaçlıyor.
St. Pancras Renaissance Hotel London; İngiltere – Gösterişli Bir Merdiven
Hotel Plaza Athenee; Paris – Manzaralı Bir Oda
Conrad Maldives Rangali Island; Maldivler – Denizaltı Restoranı
Hotel Fasano; Rio De Janeiro – Mükemmel Bir Havuz
Jade Mountain Resort; St Lucia – Güzel Bir Banyo
Villa Saraswati; Bali – Ayrıcalıklı Lüks
Barcelo Malaga; Malaga – Eğlenceli Bir Lobi
The Icehotel; İsveç–Buz Yatak
Bellagio Casino; Las Vegas – İdeal Bir Konum Etiketi
Lebua / State Tower; Bangkok – Barda Son Nokta