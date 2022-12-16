Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak!

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16/12/2022

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Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak!

Instagram, hacklenen hesapları kurtarmaya yönelik yeni bir güncelleme duyurdu. Kullanıcılar artık "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'dan kullanıcıları sevindirecek haber geldi.Kullanıcılar artık hacklenme ve kötü niyetli yazılımlara karşı hesabını koruyabilecek.Şirket, hacked sayfasını devreye sokarak kullanıcıların çalınan hesapları kurtarabilmesini amaçlıyor.

Kullanıcılar ilgili sayfa üzerinden, "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneğiyle basitçe bir işlem gerçekleştirerek hacklenen hesabını geri alabilecek.Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda ise hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek.

Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

Kaynak: (NTV)

16/12/2022 23:03
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TAGS: Instagram artık "hacklenen" hesapları kurtaracak!
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