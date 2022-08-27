Instagram, Candid Challenges ile tepki çekebilir

Şu anda yayınlanmamış olan özellik, tersine mühendislik uygulamalarıyla tanınan ve bu uygulamaların ilk sürümlerini bulan bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Bir Instagram sözcüsü, özelliğin “dahili bir prototip” olduğunu doğruladı, ancak ek ayrıntı vermeyi reddetti.

Paluzzi’ye göre, Candid Challenges’a katılan Instagram kullanıcıları, çevrelerinin fotoğrafını çekmek için her gün farklı bir zamanda bir bildirim görecekler. İstemi aldıktan sonra, Instagram kamerası hem öne hem de arkaya bakan kameralarla açılıyor ve kullanıcılara fotoğraf çekmeleri için iki dakikalık bir pencere veriyor.



Bu size tanıdık geldiyse, ana akım sosyal medya platformlarına daha samimi ve otantik bir alternatif olarak pazarlanan bir selfie uygulaması olan BeReal ile neredeyse aynı olduğundandır. İlk olarak 2019’da başlatılan uygulama, kullanıcılardan her gün rastgele bir saatte telefonlarının ön ve arka kameralarını kullanarak fotoğraf çekmelerini istiyor. Günlük istemler de iki dakika sonra sona eriyor ve bundan sonra kullanıcılar o gün arkadaşları tarafından paylaşılan tüm fotoğrafları görebiliyor.

Instagram’ın özelliği başlatmayı planlayıp başlatmadığı veya ne zaman başlatacağı henüz belli değil. Bir Instagram sözcüsü, özelliği “harici olarak test etmeyen” bir “dahili prototip” olarak nitelendirdi. Ancak şirketin işlevselliği test etmesi, en azından uygulamayı kendi hizmeti içinde çoğaltmayı düşündüğünü gösteriyor.

BeReal, Z kuşağı arasında büyük bir takipçi kitlesine sahip ve son birkaç aydır popülaritesi artıyor. BeReal şu ​​anda Apple’ın App Store’unda hem Instagram (8) hem de Facebook’un (No. 18) önünde en üst sırada yer alıyor. Bu yazın çoğu için en popüler on ücretsiz uygulama arasında yer alıyor.

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27/08/2022 14:39