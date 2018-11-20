Instagram çöktü mü? Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor

Popüler sosyal medya platformları Instagram ve Facebok'ta zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Ana sayfadaki görsellerin yüklenmemesi ve sayfa akışı olmaması nedeniyle kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor.

WEBTEN DE GİRİLEMİYOR

Mobilden Instagram'a ulaşamayan kullanıcılar web yoluyla platforma girdiklerinde "Oops, an error occurred." (Bir hata meydana geldi) uyarısı alıyorlar. Yetkililere ise dünya çapında yaşanan sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

FACEBOOK'TA DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR?

Instagram 'ın yanı sıra Facebook'ta da erişim sorunu yaşanıyor. Facebook'a giriş yapan kullanıcılar ise sosyal medya platformu üzerinden ne bir paylaşım yapabiliyor ne de arkadaşlarını takip edebiliyor.