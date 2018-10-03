İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

İnstagram, Türkiye saati ile bugün 10:00 itibariyle çökerken, uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda kullanıcı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı.

5XX SERVER ERROR INSTAGRAM HATASI NEDİR?

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir.Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.