İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
İnstagram'da erişim sorunun yaşayan kullanıcılar 'instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. '5xx Server Error' sorunu gösteren İnstagram ne zaman açılacak?
03/10/2018
İnstagram, Türkiye saati ile bugün 10:00 itibariyle çökerken, uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda kullanıcı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı.
5XX SERVER ERROR INSTAGRAM HATASI NEDİR?
5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir.Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.