Instagram da artık ‘retweet’ edecek

Yapılan resmi açıklamaya göre Instagram, Twitter’daki “retweet” sisteminin bir benzeri olan tekrar paylaşım altyapısını aktif olarak test etmeye başladı.

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17/09/2022
cnn-türk

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Instagram da artık ‘retweet’ edecek

Instagram'dan yapılan resmi açıklamada kullanıcıların da yoğun şekilde istediği, Twitter’daki “retweet” sisteminin bir benzeri olan tekrar paylaşım altyapısını aktif olarak test etmeye başlandığı bildirildi.

Testlerde bir sorun yaşanmazsa önümüzdeki aylarda herkes tarafından kullanılabilecek faydalı özellik, kullanıcıların başkaları tarafından yapılan içerik paylaşımlarını kendi akışlarında tekrar paylaşmasına imkân tanıyacak.

Bu tekrar paylaşımlar için kişisel profillere özel bir bölüm açılacak, sistem sayesinde daha fazla profil keşfi mümkün olacak.

17/09/2022 11:46
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TAGS: Instagram, retweet, profil, test,
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