Instagram değişti! Peki neler sunuyor?

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, yayınladığı yeni güncelleme ile beraber köklü bir değişikliğe gitti. Artık, kullanıcılar aradıkları profilleri çok daha kolay bir şekilde bulabilecekler. Peki ama nasıl?

Instagram, 'name tag' yani 'isim etiketi' adı altında yeni bir özelliği duyurdu. Mesela Instagram'da merak ettiğiniz bir kullanıcıyı aradığınız zaman, binlerce aynı isimde kullanıcı karşısına çıkıyor. Kullanıcıların yakındığı bu sorun üzerine oldukça güzel bir çözüm üreten sosyal medya platformu, "İsim Etiketi" ile karşımıza çıkıyor.

"İsim Etiketi" özelliğini nasıl kullanabilirsiniz? "İsim Etiketi" özelliği sayesinde kullanıcılar kendilerine özgü bir kimlik kartı oluşturabiliyorlar. İsim Etiketi adı altında oluşturulan bu kimlik kartını, telefonunuzun kamerası ile okutarak, aradığınız kişinin profiline hiç bir arama yapmadan erişebiliyorsunuz.

Bu özellik iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanıma sunuldu. Sizde kendinize özgü İsim Etiketi oluşturarak arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bu ise, uygulamanın sağ en üstünde bulunan üç satır işaretine tıklayarak, Ad Etiketi seçeneğinden erişim sağlayabilirsiniz.

Özelliği kullanmak için Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun.