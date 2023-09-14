Instagram dolandırıcılarına dikkat!

Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından açılan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye devam ediliyor.

Son olarak “TEKBİR İLETİŞİM” isimli bir instagram hesabı tarafından, dolandırmak kastı ile cep telefonu ödüllü bir çekiliş düzenlendiği ve çekiliş sonucunda “I Phone 14 Pro Max” cep telefonu kazandığı beyanında bulunduktan sonra, verilen banka hesap numaralarına kayıt ücreti için birçok kez para havale edilmesi sağlanarak, instagram kullanıcısı bir şahıstan 182.822,07 TL paranın sahtekarlıkla temin edildiği tespit edildi.

Polis, halkımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet üzerinden veya sosyal medya platformlarından alışveriş yapacakları zaman çok dikkatli olmaları ve satın alacakları ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemelerini istedi