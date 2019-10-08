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Instagram dondurma nasıl yapılır?

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08/10/2019

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Instagram dondurma nasıl yapılır?

Sosyal Medya kullanımı her geçen gün artarken bazı kullanıcılar ise çeşitli nedenlerden dolayı bu platforman ayrılmak istiyor. Bu işlemi nasıl yapacağını bilmeyen kişiler ise "Instagram dondurma nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

 

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

 

 

08/10/2019 16:21
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