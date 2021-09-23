Instagram, genç kızların kötü hissetmesine neden olduğunu doğruladı

Wall Street Journal'ın yayınladığı ve Instagram'ın genç kızları kötü hissettirdiğini ortaya çıkaran araştırma, Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri tarafından da doğrulandı. Mosseri durumu, 'trafik kazalarına rağmen arabaların hâlâ kullanılıyor olmasına' benzetti.

Wall Street Journal’ın yayınladığı haberde platformun, her üç genç kızdan biri için beden imajı sorunlarını daha da kötüleştirdiği ve gençlerde kaygı ve depresyon oranındaki artışa neden olduğu iddia edilmişti.

Mosseri katıldığı bir podcast röportajında raporun gerçekliğini doğruladı, ancak aynı zamanda dünya çapındaki etkisi nedeniyle sosyal medyanın tıpkı trafik kazaları gibi bazı hayatları mahvedebileceğini söyledi: “Araba kazaları nedeniyle normalde olduğundan daha fazla insanın öldüğünü biliyoruz, ancak genel olarak arabalar dünyada yok ettiklerinden çok daha fazla değer yaratıyor.”

Mosseri, Instagram yüzünden kendilerini kötü hisseden kullanıcıları görmezden gelmediğini ve bunun gerçek bir sorun olduğunu iddia etti: “Bence önemli olan, bir bütün olarak endüstrinin bu olumlu ve olumsuz sonuçları anlamaya çalışması; olumluları büyütmek ve olumsuz sonuçları belirleyip ele almak için elinden gelen her şeyi yapması. Bu yazının kirli çamaşırlarımızı ortaya çıkardığını düşünmüyorum. Instagram’ın bu araştırmayı yapmasından gurur duyuyorum.”

Ancak Mosseri’nin platformu araba kullanımına benzetmesi sosyal medyada pek çok kullanıcıdan eleştiri aldı.

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23/09/2021 08:58