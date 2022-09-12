Instagram Hesap Silme Linki 2022 | Instagram Hesabını Kapatma Nasıl Yapılır?

Popüler fotoğraf ve video uygulaması Instagram kullanıcıları dönem dönem çeşitli nedenlerle uygulama kullanımını kaldırmak ve hesabını kapatmak istiyor. Masaüstü ve mobil uygulama ile seçenekleri üzerinden hesap kapatmak mümkün. Kalıcı olarak kapatma işlemleri belirli bir süre içerisinde yeniden giriş yapılmadığı takdirde gerçekleşmiş oluyor.

TELEFONDAN, MOBİLDEN INSTAGRAM HESABINI KAPATMA, KALICI OLARAK KALDIRMA NASIL YAPILIR?

Hesabını kullanıma kapatmak isteyen kişilerin uygulaması gereken adımlar şu şekilde:

İlk olarak mobil uygulamanızı açın be hesabınıza giriş yapın.

Ardından hesabınızda sağ en üstte yer alan üst üste 3 çizgiye tıklayın.

Burada karşınıza “Ayarlar” sekmesi çıkacak önce ayarlara, ardından da “yardım” sekmesine tıklayın.

Yardım sekmesine tıkladıktan sonra sizi “help.instagram.com” adresine yönlendirecek. Doğrudan mobil uygulamadan hesap silme mümkün olmadığı için bu adres üzerinden işlemlerinize devam etmek zorundasınız. Bütün bu aşamaları kullanmak istemiyorsanız direkt olarak Instagram hesap silme linki üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz.

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ

Hesap silme işlemleri için mobil uygulamadan yönlendirildiğiniz “help.instagram.com” adresinde yer alan “Instagram’a ara verme” seçeneğine tıklayın…

Karşınıza üç seçenek çıkacak “ınstagram hesabımı nasıl silerim?” seçeneğine tıklayın ve hesabımı sil adresine tıklayın…

Bu aşamaları kullanmak istemeyenler direkt olarak “HESAP SİLME LİNKİ” üzerinden işlemlerini sürdürebilir.

Size Instagram hesabınızı neden siliyorsunuz seçenekleri yöneltilecek, buradaki seçeneklerden bir tanesini seçin ve şifrenizi girin, ardından “HESABIMI KALICI OLARAK SİL” seçeneğine tıklayın.

“Tamam” dediğinizde hesabınız kalıcı olarak kapanmış olacak.

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12/09/2022 11:23