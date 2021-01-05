Instagram Hikayeler bilgisayarda yeni görünümüne kavuşuyor

Instagram, masaüstü web sitesinden hikayeleri izlemek isteyenlere ek seçenekler sunuyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özellik, eskiye oranla çok daha kullanışlı bir arayüzle gelecek.

ads
05/01/2021

ads
Instagram Hikayeler bilgisayarda yeni görünümüne kavuşuyor

Instagram'ın masaüstü sitesinden hikayeler hali hazırda izlenebiliyor. Ancak şirket çok daha kullanışlı bir arayüzü test ediyor.

Yeni görünümde, Instagram Hikâyeleri'nin tüm sayfayı kaplayan mevcut tek döşemeli formatı yerine çok daha farklı bir arayüze kavuşması bekleniyor. Örneğin Instagram'da bir arkadaşınızın hikayesini açtığınızda ekranı tamamen kaplıyor ve hikayeleri orta kısımda gösteriyor. Böylece önceki ve sonraki hikayeleri de görebiliyorsunuz.

Henüz test aşamasında olan özellik kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Aktif hale geldiğinde ise kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

 

05/01/2021 17:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: instagram, özellik, teknoloji, haberkibris
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.