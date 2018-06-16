Instagram: Hikayeler'de Ekran Görüntüsünü Rahatça Alabilirsiniz

Şubat ayında, Hikayeler'de ekran görüntüsü alanların kim olduklarını hikaye sahibine göstereceklerini açıklayan Instagram, şimdi de böyle bir özelliği test etmediklerini söyledi.

Gün içinde pek çok farklı platformda pek çok farklı gönderi ile karşı karşıya kalıyoruz ve bazen, herhangi bir nedenden dolayı gördüğümüz gönderinin ekran görüntüsünü almak isteyebiliyoruz. Bazı uygulamalar, herhangi bir gönderinin ekran görüntüsü alındığında kimin ekran görüntüsü aldığını gönderi sahibine belirtiyor. Bu durum, ekran görüntüsü alan çoğu kişinin pek de hoşuna gitmiyor.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram, Şubat ayında yaptığı açıklama ile Instagram’da hikaye paylaşan kişilerin, hikayenin ekran görüntüsünü ya da video kaydını alan kişileri görebileceği bir özellik üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Fakat yeni bir açıklama yapan şirket, söz konusu özelliği şu anda test etmediklerini söyledi. Instagram’ın bordo bereli stalkerları görevlerine kaldıkları yerden devam edebilirler.

Bildiğiniz gibi popüler anlık içerik paylaşım platformu Snapchat, gönderi sahiplerinin gönderilerin ekran görüntüsünü alan kullanıcıları görmesine izin veriyor. Bu özellik, gönderi sahipleri açısından bir sorun oluşturmasa da stalkerlar tarafından pek de sevilmiyor. Neyse ki Instagram, söz konusu özelliği başta kendi uygulamasına getirmeyi düşünse de sonradan geri adım attı.