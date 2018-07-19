Instagram Hikayeler'e Facebook Benzeri 'Tepkiler' Özelliği Geliyor

Facebook, Instagram kullanıcılarının görüntüledikleri hikayelere karşı hissettikleri duyguları daha iyi yansıtabilecekleri tepkiler özelliğini test etmeye başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, yaklaşık iki yıl önce ‘tepkiler’ (reactions) özelliğini platforma ekleyerek kullanıcıların gönderilere beğenmek dışında farklı tepkiler de verebilmesine izin vermişti. Üstelik tepkiler özelliği son bir yıldır yalnızca gönderilerde değil, Facebook yorumlarında da bulunuyor.

Tepkiler özelliğinin kullanıcıların gönderilere karşı hissettiklerini ‘beğenmekten’ daha iyi yansıttığını düşünen Facebook, tepkileri şimdi de Instagram’ın Hikayeler özelliğine getiriyor. Böylece Instagram kullanıcıları artık görüntüledikleri hikayelere ‘tebrik’, ‘kahkaha’, ‘sevgi’, ‘şaşırma’, ‘üzülme’ ya da ‘sinirlenme’ tepkilerinden birini verebilecekler.

Tepkiler özelliğinin kullanımı son derece basit. Bir hikayeyi görüntülediğiniz sırada sol altta bulunan emoji simgesine dokunursanız karşınıza yukarıda belirtilen altı farklı tepki seçeneği çıkar. Tepkilerden birini seçtiğinizde ekranda o emojiye ait bir animasyon başlatılır. Tepki verdiğiniz bir hikayeyi tekrar görüntülediğinizde sol altta emoji simgesi yerine o hikayeye verdiğiniz tepkinin simgesi görüntülenir.

Instagram Hikayeler’e gelen tepkiler özelliği henüz test aşamasında. Ancak Instagram, kullanıcılardan mümkün olduğunca fazla geri dönüş alabilmek için özelliği geniş bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor. Instagram uygulamanızı v54.0.0.14.82 sürümüne yükselttikten sonra Instagram Hikayeler’e girerek özelliği test edebilirsiniz. (Tepkiler özelliği, uygulamayı güncellemeden önce görüntülediğiniz hikayeleri tekrar görüntülediğinizde çalışmamaktadır.)