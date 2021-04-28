Instagram, hikayelere gizlilik filtresi getirecek

Instagram, kısa süre sonra canlı yayınlar ve hikayeler için iki adet dikkat çekici özellik sunacak. Kullanıcılar, Instagram'da canlı yayın izlerken uygulamayı kullanmaya devam edebilecek ve paylaştıkları hikayeyi kimlerin görebileceğine dair daha fazla seçenekleri olacak.

InstaLeaks tarafından aktarılanlara göre kullanıcılar Instagram’da canlı yayın izlerken artık uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Hali hazırda canlı yayınına katılan kişiler yayını izledikleri sırada uygulama içinde başka bir şey yapamıyor.

Instagram, canlı yayın özelliği için resim içinde resim (PiP) desteği sunacak. Bu sayede kullanıcılar, izlemekte oldukları canlı yayını ekranın bir köşesinde yer alacak şekilde küçülterek izlemeye devam edecek. Bir yandan da Instagram uygulaması içinde gezebilecek.

Bir diğer yeni özellik ise hikaye paylaşımlarına gelecek gizlilik filtresi. Söz konusu filtrenin paylaştığınız bir hikayeyi yalnızca takipçilerinizin ya da karşılıklı olarak takipleştiğiniz kişilerin görmesini sağlayabileceği söyleniyor.

Instagram’da yakın arkadaşlar özelliği hali hazırda var. Bu sayede kullanıcılar, hikayeleri yalnızca diledikleri kişilerle paylaşabiliyor.

Instagram’daki bu özelliklerin ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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28/04/2021 17:47