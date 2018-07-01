Instagram Hikayeler'e Soru Sorma Özelliği Geliyor

Facebook'un satın aldığı Instagram, kendini yenilemeye ve güncellemeye devam ediyor. Artık hikayelere yorum yapabileceğimiz bir güncelleme, Instagram kullanıcılarına sunulacak.

Instagram’a her gün yeni güncellemeler geliyor ve bu sebeple uygulama daha kapsamlı bir hal alıyor. Bugün duyurusu yapılan güncellemeden önce son zamanlarda öne çıkan özelliklerden bahsedelim: yeni Lite ve IGTV uygulamaları. Bildiğiniz üzere Youtube’a rakip olacağı söylentilerine sebep olan IGTV ile 1 dakika ile 1 saat arasında video paylaşımları yapabiliyoruz. Hatta ilerleyen günlerde bilgisayar üzerinden video yüklemesine izin veren bir güncelleme de yapılacak.

Instagram Lite ise ülkemizde henüz kullanılmasa da Facebook Lite'ın neredeyse aynısı. Özellikle internet problemi yaşayanların tercih edeceği uygulamada, daha az veri kullanımı ile daha hızlı bağlantı özelliği sunacak. Fakat bu uygulamada video yükleme ve direkt mesaj özelliklerinin bulunmayacağı da söylendi.

Şimdi Facebook'a ait şirketin hikayeler için eklediği yeni özelliği duymak için hazır olun. Artık hikayelerde soru sorma özelliği Instagram’a eklendi. Zaten evet / hayır anketleri ve emoji kaydırıcıları gibi özellikleri vardı. Ama yeni özellikle istediğiniz soruyu sorabileceksiniz ve takipçilerinizin cevapları istedikleri kadar uzun olabilecek.