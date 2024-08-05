Instagram ile gündemde... Türkiye'de engellenen plaftormlar

Instagram'a gelen erişim yasağı gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de internet ve sosyal medya platformlarına erişim, çeşitli nedenlerle yıllar içinde birçok kez kısıtlandı veya tamamen engellendi. Bir dönem Türkiye'de erişimi engellenen sosyal medya platformlarını sıraladık...

1. YouTube (2008-2010)

YouTube, 2008 yılında Atatürk'e hakaret içerdiği iddia edilen videolar nedeniyle erişime kapatıldı. Türkiye'deki kullanıcılar yaklaşık iki yıl boyunca bu popüler video paylaşım platformuna erişim sağlayamadı. 2010 yılında, ilgili videoların kaldırılmasıyla birlikte erişim engeli kaldırıldı.

2. Twitter (2014)

Twitter, 2014 yılında Türkiye'de siyasi içerikli paylaşımların yoğunlaştığı bir dönemde erişime engellendi. O dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'ın "ülkenin güvenliğini tehdit eden içeriklerin yayılmasına neden olduğunu" savunarak platformun kapatılmasını savundu. Engelleme kısa bir süre sonra mahkeme kararıyla kaldırıldı.

3. Facebook (2015)

2015 yılında Facebook, bazı sayfaların terör örgütleri lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle belirli süreler boyunca erişim engeline tabi tutuldu. Bu engellemeler, genellikle geçici olup ilgili içeriklerin kaldırılmasıyla sona erdi.

4. Wikipedia (2017-2020)

Wikipedia, 2017 yılında Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde gösteren bazı makaleler nedeniyle erişime kapatıldı. Bu engelleme yaklaşık üç yıl sürdü ve 2020 yılında Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kararıyla son buldu.

5. TikTok (2020)

2020 yılında TikTok, çeşitli etik dışı içeriklerin yayılması ve kullanıcı gizliliğinin ihlal edilmesi gerekçesiyle kısa süreli erişim engelleriyle karşılaştı. TikTok, Türkiye'nin taleplerini karşılayarak bu engellemeleri kaldırmayı başardı.

6. Reddit (2015, 2021)

Reddit, 2015 ve 2021 yıllarında müstehcen içerikler ve yasa dışı faaliyetlerle ilgili paylaşımlar nedeniyle erişim engellerine maruz kaldı. Her iki dönemde de platform, ilgili içerikleri kaldırarak erişim engelini kaldırmayı başardı.

7. Instagram ve WhatsApp (2021)

2021 yılında, Türkiye'nin sosyal medya yasaları kapsamında kullanıcı verilerini Türkiye'de barındırma zorunluluğu getirilmesi üzerine Instagram ve WhatsApp'a yönelik erişim engeli tehditleri gündeme geldi. Ancak, platformlar Türkiye ile işbirliği yaparak bu engellemeleri önledi.

Türkiye, internet ve sosyal medya kullanımında dünya genelinde önemli bir yere sahip olsa da, çeşitli sebeplerle sosyal medya platformlarına yönelik erişim engellemeleri yaşanmıştır. Bu engellemeler genellikle belirli içeriklerin kaldırılmasıyla son bulmuş, ancak zaman zaman uzun süreli erişim sorunlarına da yol açmıştır. Türkiye'nin internet özgürlüğü konusundaki politikaları, gelecekte de sosyal medya platformlarıyla olan ilişkileri belirlemeye devam edecek gibi görünüyor...