Instagram, kullanıcıların parmak hareketlerini takip ediyor

Instagram, Avrupa çapında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yasası’na (GDPR) göre güncellenen kullanım şartlarını Avrupa Birliği (AB) vatandaşı kullanıcılarına göndermeye başladı. Anlaşmada, Instagram’ın kullanıcıların parmak hareketlerini kaydettiği gibi ilginç bir detay fark edildi.

Instagram ve Facebook gibi dijital şirketler GPDR gereğince kullanıcılardan hangi verileri ne amaçla topladıklarını açıklamak zorunda.

Sosyal ağın güncellenen kullanım şartlarında, kullanıcıların uygulamayı kullanırken yaptıkları dokunuş hareketlerini kaydetmenin, Instagram’a bot ve sahte hesapları tespit etme şansı tanıdığının altı çizildi.

Instagram’ın yıllardır süren büyük bir bot problemi var. Bu bot hesaplar, para karşılığında beğeni, yorum ve takip sağlayan şirketler tarafından kullanılıyor. 2015 yılında gerçekleştirilen bir araştırma ise Instagram hesaplarının yüzde 8’inin bot’lardan oluştuğunu ortaya koyuyordu.

Kaynak: DHA