Instagram Lite duyuruldu!

Instagram kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Son olarak IGTV'yi duyuran sosyal medya devi, şimdi de yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Daha boyut dostu bir tasarıma sahip olan Instagram Lite, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

YouTube'a açtığı savaş ile IGTV'yi şahlandıran Instagram, kullanıcıların çoğunun ilgisini çekmeyi başarmıştı. 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan şirket, anlaşılan bu gücünü elinde tutmaya kararlı gibi duruyor. En son çıkan resmi Instagram sürümünün boyutu 30 MB civarlarındayken, Google Play'e yüklenen Instagram Lite'ın boyutu ise sadece 587 KB.

Peki Instagram Lite nelerden mahrum bırakılmış durumda? Öncelikle mesaj gönderme seçeneği mevcut değil. Buna ek olarak sadece fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Video ekleme özelliği de kullanıcılara sunulmayan bir diğer özellik. Ancak üzülmenize gerek yok çünkü Instagram ilerleyen dönemler de bu özelliklerin Lite'a geleceğinin özellikle altını çizdi.

Facebook da yapmıştı

Aynı stratejiyi Facebook'ta geçtiğimiz yıllar uygulamış ve kullanıcı sayısında büyük artışa sebep olmuştu. Böylelikle aktif kullanıcı sayısını sadece 9 ayda 100 milyon artırmıştı. Eğer daha minimalize bir Instagram kullanmak istiyorsanız, Lite'ın Google Play sayfasına buradanulaşabilirsiniz. Bu arada uygulamanın şimdilik sadece Android sürümü bulunuyor. Önümüzdeki günlerde iOS sürümünün de tanıtılmasını bekliyoruz.