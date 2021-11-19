Instagram o uygulamasını yıl sonundkapatacaka

Instagram, Threads adlı mesajlaşma uygulamasın yıl sonunda kapatacak. Uygulama, aralık ayının sonundan itibaren desteklenmeyecek.

Instagram 23 Kasım’dan itibaren uygulamanın kullanıcılarını bildirim göndererek uyaracak. Bu bildirim kullanıcıları arkadaşlarıyla mesajlaşmaları için yeniden Instagram’a yönlendirecek.

Threads uygulaması 2019’da Direct uygulamasının kapatılmasının ardından kullanıma sunulmuştu. Sadece gelen kutusu deneyimine odaklanmakla yetinmeyen Threads, kamera kullanımını ön plana çıkarıyordu. Durum güncellemesi paylaşmak ve yakın arkadaşlarla bağlantıda kalmak da Threads’in öncelikleri arasında yer alıyordu. Hiçbir zaman geniş kitlelere ulaşmayan uygulama geçtiğimiz yıl küçük bir güncellemeden geçmiş ve kapsama alanı yakın arkadaşların ötesine taşınmıştı.

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19/11/2021 19:35