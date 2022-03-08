Instagram, saldırgan yorumları gizleme özelliği getiriyor

Instagram, eskiden kullandığı bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da adım attığı öğrenildi. İşte yeni özellikle ilgili detaylar…

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan. Şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor. Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.

Kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz

Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz. Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.

Hikâyeler kısmında yeni bir güncelleme yapılıyor

Hikâye paylaşan kişinin çevrimiçi durumunu görebileceksiniz. Meta'dan yapılan son duyuruya göre Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek. Ayrıca Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi. Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.

Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek. Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerinizi öne çekebilecekiniz.

Story'ler için beğeni özelliği

Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkânı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

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08/03/2022 21:16