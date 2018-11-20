Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir!

Instagram'in “Verilerinizi İndir” aracındaki bir hata, bazı kullanıcıların şifrelerini paylaşmış olabilir. Verileri indirirken bazı kullanıcıların şifreleri genel görünüme maruz kalmış olabilir. Instagram, etkilenen kullanıcılara bir e-posta yoluyla bilgi verdiklerini ifade etse de güvenlikte meydana gelen bu sorun, kullanıcıları tedirgin etmiş durumda.

Veri indirme aracını kullanan bazı Instagram kullanıcılarının şifreleri, e-posta yoluyla veri indirme bağlantısı aldıkları esnada, araca bağlı bir web sayfasının URL'sine eklenip görünür hale geliyor.

Ek olarak bu şifreler Facebook'un bilgisayarlarında da saklanıyor. Instagram'dan yapılan açıklamaya göre bu sorun erken fark edildiği için çok az kullanıcıyı etkilemiş durumda. Ayrıca şirket, herhangi birinin şifreyi içeren URL'yi görmesini engellemek için kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizlemelerini tavsiye ediyor.

Şirket, geçtiğimiz nisan ayında AB yasalarına uyum sağlamak için verilerinizi indirin özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Instagram ve Facebook için oldukça sarsıcı ve temel bir güvenlik açığı olarak göze çarpan bu sorun, uygulamalarda başka hangi güvenlik sorunları olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.