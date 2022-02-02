Instagram yeni Metaverse avatarları kullanıma sunmaya hazırlanıyor!

Instagram hikaye ve direk mesaj kısmında kullanılabilecek üç boyutlu avatarları mı kullanıma sunuyor? İşte haberin detayları…

Meta alt şirketi olan Instagram’ın hem hikâye hem de direkt mesaj kısmında kullanılabilecek olan üç boyutlu avatarları kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte şirket Facebook ve Messenger’ın mevcut avatarlarını da yenileyecek.

ABD Kanada ve Meksika’da öncelikli olarak kullanılması planlanan avatarlar Quest VR da dahil olmak üzere Meta’nın sahip olduğu tüm platformlarda görülebilecek.

Meta’nın Avatarlar ve Kimlikten Sorumlu Genel Müdürü Aigerim Shorman, avatarların zaman içerisinde sürekli olarak yenileneceğini belirtti. Shorman, yeniliklerin yüz şekillerinin çeşitlenmesinin yanı sıra işitme cihazı, tekerlekli sandalye gibi tasarımlarla birlikte engellileri de kapsayacak şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

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02/02/2022 15:53