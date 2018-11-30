Instagram yeni özelliği ile çok konuşulacak!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, görme bozukluğu yaşayan kişilerim platformu kullanmasını kolaylaştıracak yeni bir özellik için kolları sıvadı.

Instagram'a eklenen yeni özellik ile beraber artık görme bozukluğu yaşayanlar, sosyal medya uygulamasına yüklenmiş olan resimlerin tanımlarını dinleyebilecek.

Platforma eklenen yapay zeka destekli yeni araçlarla, kullanıcılar Instagram'daki “Akış" “Keşfet” ve “Profil” bölümlerindeki fotoğrafların açıklamalarını ekran okuyucuları aracılığıyla duyabilecek.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarına kendi tanımlarını da yazabilecek. Eğer söz konusu fotoğraflar için böyle bir tanımlama yapılmadıysa, Instagram nesne tanıma teknolojisini kullanarak fotoğrafta neler olduğunu otomatik olarak tespit edecek.

Fotoğraflarına ek metin eklemek isteyenler, Instagram'ın bu yeniliğine “gelişmiş ayarlar” bölümünden ulaşabilecek. Yapay zeka yardımıyla görme engelli kişilere sesli betimleme yapan bu özelliğin, hali hazırda Facebook çatısı altında da bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Konu hakkında açıklamada bulunan yetkililer; “Görsel bozukluğu olan kişilerin Instagram'ı kullanmasını kolaylaştırmak için iki yeni iyileştirme sunuyoruz. Dünyada görme bozukluğu olan 285 milyondan fazla insanla, daha erişilebilir bir Instagram'dan yararlanabilecek birçok insan olduğunu biliyoruz.

Öncelikle, 'Feed', 'Explore' ve 'Profile'ı kullandığınızda, fotoğrafların açıklamalarını ekran okuyucunuz aracılığıyla duyabilmeniz için otomatik alternatif metinleri kullanıma sunuyoruz. Bu özellik, ekran okuyucular için fotoğrafların bir açıklamasını oluşturmak üzere nesne tanıma teknolojisini kullanıyor.

Böylece, uygulamaya göz atarken fotoğrafların içerebileceği öğelerin bir listesini duyabilirsiniz. Ardından, bir fotoğraf yüklediğinizde fotoğraflarınızın daha zengin bir açıklamasını ekleyebilmeniz için özel alternatif metinleri kullanıma sunuyoruz. Ekran okuyucularını kullanan kişiler bu açıklamayı duyabilecekler.” ifadelerine yer verdi.