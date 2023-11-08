Instagram yeni özelliği test ediyor: Artık isteyen gizleyebilecek

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, doğrudan mesaj konuşmalarında “görüldü” bilgilerini açma ve kapatma seçeneğine sahip olacak. Instagram başkanı Adam Mosseri, kullanıcıların okundu bilgilerini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçmesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı.

INSTAGRAM “GÖRÜLDÜ” BİLGİSİ KAPATILABİLECEK

Mark Zuckerberg ve Adam Mosseri, Instagram Broadcast kanallarında, Instagram için yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen özelliği açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Instagram mesajları için okundu bilgisini kapatmalarını sağlayacak özellik test ediliyor.

Mosseri, geçişi ve çalışırken nasıl göründüğünü gösteren bir görsel paylaştı.Mosseri’nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre yeni özellik, Instagram’ın ‘Gizlilik ve Güvenlik’ bölümünün altında bulunabilecek.

Meta’nın anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ta da platformdaki diğer kullanıcıların bir kullanıcının mesajını okuduğunu kontrol etmesini önleyen benzer bir geçiş özelliği mevcut.