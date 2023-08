Instagram yeni özelliği test ediyor: Sesli olarak paylaşılabilecek

Instagram geçtiğimiz aylarda DM kutusunun üzerinde yer alan notlar özelliğini duyurmuştu. Kullanıcılar burada müzik paylaşımı ve kısa not paylaşımları yapabiliyorlardı.

Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin Instagram kanalında paylaştığına göre, platform notlar özelliği için yeni ses seçeneğini test ediyor.

Mosseri,"Arkadaşlarınızla paylaşmak için sesli notlar oluşturma yeteneği üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

100 MİLYON GENÇ KULLANICI NOT PAYLAŞTI



Notlar özelliğinin, genç kitleler tarafından ilgi gördüğü belirtildi. Instagram tarafından Haziran ayında, önceki üç ay içinde 100 milyondan fazla gencin bir Not paylaştığını bildirmişti.



Meta ayrıca genç kullanıcıların genç olmayanların 10 katı oranında Not oluşturduğunu söylüyor.



Bunu akılda tutarak, IG kısa süre önce Notunuza bir şarkı ekleme seçeneğini ekledi ve ses klipleri deneyimi geliştirmek için bir sonraki özellik olacak şekilde ayarlandı.

20/08/2023 18:51