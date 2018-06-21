Instagram'a bir saatlik video özelliği geliyor

Instagram bu hafta piyasaya süreceği Instagram TV (IGTV) ile bir saate kadar video yayınlama özelliği getireceğini açıkladı.

Şu anda platformda en fazla bir dakikalık videolar yayınlanabiliyordu.

IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.

IGTV'deki videolar portre modunda, yani dikey olarak gözükecek. Systrom, bunun insanların doğal telefon tutuş şeklinden kaynaklandığını açıkladı.

Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor. Bu videolar da normalde 24 saat içinde siliniyor.

IGTV, Instagram'ın içinden erişilmesinin yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da yayınlanacak.

BBC Newsbeat'e konuşan Systrom, insanların televizyon karşısında daha az, telefon başında daha fazla zaman geçirmesi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

IGTV ile getirilecek bir diğer özellik de kullanıcıların bilgisayar üzerinden video yükleyebilmesi olacak.