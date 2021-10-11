Instagram'a mola ver uyarısı geliyor

Kullanıcı verilerinin güvenliği için Facebook harekete geçti. Gençleri yararsız içeriklerden uzak tutmaya yönelik önlemler arasında instagram'da 'mola ver' uyarısı gelecek.

Kullanıcı verilerinin güvenliğine ilişkin yaşanan sorunlar, saatlerce süren erişim problemi, eski ürün yöneticisinin çarpıcı açıklamaları...

Üst üste skandallarla anılan sosyal medya platformu Facebook, eleştiriler üzerine harekete geçti.

Gençleri yararsız içeriklerden uzak tutmaya yönelik önlemler alacağını duyurdu.

Açıklamayı Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg yaptı.

Clegg, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığını söyledi.

Facebook sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını belirtti.

Facebook yöneticisi, bünyesi altındaki sosyal medya platformu Instagram'da vakit geçiren gençlere de değindi.

"Mola ver" uyarısıyla uygulamaya ara vermeye teşvik edeceklerini ifade etti.

"Bundan sonra daha şeffaf olacağız"

Facebook'un şeffaf olmadığına yönelik eleştiriler de bir diğer tartışma konusu.

Facebook yöneticisi Clegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını savundu.

Kullanıcı güvenliğini sağlamak için yeni yöntemleri hayata geçireceklerini kaydetti.

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11/10/2021 20:48