Instagram'a üç ay sonra yaş sınırı geliyor! Reşit olmayanlar...

Sosyal medya devi Instagram, genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attı. Artık 18 yaş altı kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış "genç hesapları" aktif olacak. Buna göre; 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar gelirken, reşit olmayan kullanıcıların erişimi ve etkileşimleri sınırlandırıldı.

Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması olmaması uzun zamandır tartışmalara neden oluyor. Instagram, yaş sınırlaması için ilk adımı attı. Buna göre; 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar gelirken, reşit olmayan kullanıcıların erişimi ve etkileşimleri sınırlandırıldı.

TÜRKİYE'DE OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar Avrupa Birliği'nde 2024'ün sonuna doğru, Türkiye ve diğer ülkelerde ise yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek. 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

İŞTE YENİ INSTAGRAM KURALLARI

- Instagram 18 yaş altı kullanıcıların hesaplarını otomatik olarak "genç hesaba" dönüştürücek,

- 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

- Genç hesap kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler ile etkileşime geçebilecek ve yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecekler.

- Keşfet ve reels içerikleri de filtrelenecek. Şiddet içerikleri, kozmetik reklamları, hassas içerikler bu gruba gösterilmeyecek.