Instagram’a ücretli gönderiler geliyor

Instagram, platformdaki içerik üreticilerine yeni bir kazanç yolu açmak amacıyla, paylaşımların ve reels videolarının ücretli şekilde görüntülenebildiği bir özellik duyurdu.

Instagram, içerik oluşturucuların gelir elde etmeleri ve hayranlarıyla platformunda etkileşim kurmaları için daha fazla yol sundu.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada, Instagram aboneliklerini kullanan içerik oluşturucuların gönderileri ve reelsleri aboneler için bir ödeme duvarının arkasına kilitleyebileceklerini ve bu içerik oluşturucuların doğrudan abonelerle sohbet edebileceklerini duyurdu.

Mosseri, "Abonelikler, içerik oluşturucuların tahmin edilebilir bir gelire sahip olmaları ve hayranların sevdikleri içerik oluşturuculardan özel içerik almaları için harika bir yol" dedi.

Normal kullanıcılar abonelere özel olan içerikleri görmeyecek

Bununla beraber aboneler, kendilerine özel reels ve fotoğraflar üzerinde mor bir rozet ve bir taç sembolü görecek. Bu gönderiler, içerik üreticisinin Instagram sayfasında abone ana sayfası adında ayrı bir sayfada bulunacak.

İçerik üreticileri ayrıca aboneleriyle doğrudan sohbet edebilecek. Bu sohbetlerde 30 kişiye kadar katılım mümkün olacak ve sohbetler 24 saat sonra otomatik olarak sona erecek.

Instagram bu özelliği ABD merkezli 10 içerik üreticisi ile test etmeye başlamış, sonradan binlerce içerik üreticisinin kullanımına sunmuştu. Platformdaki aylık üyelik ücretleri ise 99 sent ile 99 dolar arasında değişiyor.

Mark Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamada Facebook ya da Instagram'daki içerik üreticilerinin abonelerden kazandıkları paradan 2024'e kadar herhangi bir kesinti yapmayacaklarını açıklamıştı.

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17/07/2022 16:18