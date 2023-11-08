Instagram'a yeni özellik: Görüldü bilgisi kapatılabilecek

Instagram nihayet doğrudan mesajlar için okundu bilgisini kapatmanıza olanak tanıyan bir özelliği test ediyor



Instagram başkanı Adam Mosseri'nin duyurduğuna göre, Platform kullanıcıların Instagram mesajları için okundu bilgisini kapatmalarını sağlayacak bir özelliği test ediyor.

GÖRÜLDÜ İBARESİ KAPATILABİLECEK

Böylelikle, bir kullanıcının mesajını okumuş olsanız bile mesajın altında yer alan "görüldü" ibaresi görülmeyecek.

Mosseri, "Geri bildirimlerinizi duyduk ve DM'lerinizde okundu bilgisini kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladık.

Yakında, insanlar başkalarının mesajlarını okuduklarını görmelerine ne zaman izin vereceklerini seçebilecekler." dedi.

Mosseri, doğrudan mesajlar için gizlilik ve güvenlik menüsünün bir ekran görüntüsünü yayınladı.



Bu menüye bir sohbetin içerisindeki kullanıcı profilinin adına dokunarak erişebilirsiniz.

Kullanıcılar testin bir parçasıysa, "Etkinliğinizi kimler görebilir" bölümünün altında okundu bilgisini kapatmak için bir geçiş görecekler.



Öte yandan Meta, şirketin bu özellikleri hangi kapasitede test ettiğini ve tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını belirtmedi.

WHATSAPP 9 YIL ÖNCE BU ÖZELLİĞİ DUYURMUŞTU



Meta'nın sahip olduğu bir diğer uygulama olan WhatsApp'ın 2014 yılında okundu bilgisini kapatma özelliğini kullanıma sunmuştu.