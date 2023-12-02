Instagram'a yeni özellik: Hikayeler 7 gün boyunca görünür kalacak

Instagram, "My Week" özelliği sayesinde kullanıcıların 24 saat yerine hikayelerini 7 gün boyunca görüntülenebilmesini sağlayacak.

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02/12/2023

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Instagram'a yeni özellik: Hikayeler 7 gün boyunca görünür kalacak


Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler özelliğinin gösterim süresini uzatabileceği bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcıların hikayeleri 24 saat yerine 7 gün boyunca görüntülenebilecek.

Öte yandan kullanıcıların hikayelerini istedikleri zaman kaldırabilecekleri de belirtildi.

My Week" olarak adlandırılan bu özelliğin henüz ne zaman kullanılabileceğini söylemek zor.

Ancak aplikasyon yazılımcısı Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda kullanıcılara sunmayı hedeflediği kaydedildi.

02/12/2023 17:01
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