Instagram kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri, platforma gelecek yeni özellikleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Instagram kullanıcıları artık paylaşımın yapılacağı saati uygulama üzerinden önceden ayarlayabilecek. IG TV Web sürümü de güncellenirken, daha iyi bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor...

2008 yılından bu yana Facebook için çalışan, günümüzde Meta'ya bağlı Instagram'ın kurucusu ve CEO'su Adam Mosseri (39), sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla platforma gelecek yenilikleri duyurdu.

Instagram'a yeni özellikler geliyor!

NTV'de yer alan habere göre, Instagram kullanan içerik üreticileri, artık yapacakları paylaşımları direkt olarak yayınlamak zorunda kalmayacak.

Daha önce 3. parti uygulamalar ile gerçekleştirilen 'içerik' zamanlama, artık uygulama üzerinden de yapılabilecek.

İÇERİK PLANLAMA ÖZELLİĞİ

Instagram'a giriş yapan kullanıcılar; fotoğraf ya da videoların 'gelişmiş seçenekler'e tıkladıktan sonra daha ilerideki bir tarihte paylaşılması için (75 güne kadar) planlayabilecek.

Instagram'daki yenilikler bununla da sınırlı değil.

YENİ IGTV WEB ARAYÜZÜ

Instagram'ın telefon uygulamasının dışında Web uygulaması da güncellendi.

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09/11/2022 22:36