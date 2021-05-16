Instagram’da 100’den fazla pedofili suçlusu tespit edildi

Son yılların popüler sosyal medya platformu, pedofili profilleriyle uğraşıyor. Telegraph'ın soruşturmasıyla belirlenen hesaplar çok sayıda yetkilinin sert tepkisine neden oldu. Polis şefi Simon Bailey sosyal medya şirketlerini, çocukları korumak için sosyal ve ahlaki sorumluluklarını unutmak ve sadece kâr etmeye odaklanmakla suçladı.

Gazete soruşturma kapsamında Instagram’da iki tanesi küçük çocuklara tecavüz etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan bir dizi profil saptadı. Şirket, The Telegraph’ın soruşturmasıyla kendisine şikayet edilen tüm hesapları kaldırdığını söyledi.

SOSYAL VE AHKALİ SORUMLULUKLARINI GÖZ ARDI EDİYORLAR

Ulusal Polis Şefleri Konseyi’nin çocuk koruma şefi Simony Bailey, sosyal medya platformlarını çocukları içeri davet eden, ancak köşede saklanan pedofilleri olan cadde üzerindeki bir dükkanlarla karşılaştırdı.

Bailey yaptığı açıklamada; “Bu soruşturma ile şirketin politikasına aykırı olan 100 cinsel suçlunun Instagram hesabı tespit edilip ayrıntıları da bana sunuldu. Bu şirketler sosyal ve ahlaki sorumluluklarını kâr için göz ardı etmeleri utanç verici” dedi.

KENDİNİ SOSYAL MEDYA PAZARLAMACISI OLARAK TANITMIŞ

Soruşturma kapsamında, son on yılda ciddi suçlardan hüküm giyip hapse atılan çok sayıda sübyancıyla aynı isim ve fotoğrafa sahip hesap ortaya çıktı. Bunların arasında, 2019'da 12 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Chester’dan Allen Cain’in de bir hesabı var. Başka bir hüküm giymiş pedofili ise, Instagram profilinde kendisini sosyal medya pazarlamacısı olarak tanıtarak 5.000’den fazla kişiyi takip etmiş.

Facebook’a ait olan Instagram, topluluk kurallarında, kullanıcılardan bilinen herhangi bir pedofili hükümlüsüne ait profil varsa bildirmelerini ister.

TÜM PROFİLLER KAPATILDI

Instagram’daki kaynaklar, polisin kendilerine bildirdikleri tüm suçluları kaldırdıklarını, ancak cinsel suçluların sicillerinin gizli olması nedeniyle, şirketin genellikle bu tip profilleri mahkumiyet olduğunda güvenlik güçleri tarafından bilgilendirilmeleri halinde kaldırdıklarını hatırlattı.

Soruşturmanın ardından Instagram’dan bir sözcü şu açıklamaları yaptı: “Instagram’da bu hükümlülere izin vermiyoruz ve dikkatimize sunulan hesapları kaldırdık. Çocukları istismar etmek veya tehlikeye atmak için kullanılabilecek hesapları tespit etmek ve yasaklamak için Birleşik Krallık kanun uygulama ekiplerine danışıyoruz. Bu süreçte oluşturdukları tüm hesapları kaldırıyoruz. Platformlarımızı güvende tutmak için sektör lideri bir teknoloji ve 35.000’den fazla kişiden oluşan bir ekip kurduk ve 2020’nin 4. çeyreğinde çocuklarda çıplaklık ve istismar içeriklerinin %97’si herhangi biri bize bildirmeden Instagram’dan kaldırıldı. Ayrıca NCMEC (ABD’deki çocuk istismarı izleme örgütü) aracılığıyla çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz.”

ELEŞTİRİLERİN ARKASI KESİLMİYOR

Facebook ve Instagram, yetkililerin eleştirilerini topladı. Polis şefi Bailey; Instagram'daki pedofili tehlikesini şu şekilde ifade etti: “Pedofillere ulaşılabilen, cinsel istismara uğrayan çocuk ve bebeklerin milyonlarca resmi var. Halk farkına vardığında ortaya çıkan haykırışları görmezden gelmek imkansız olacak ve halkın öfkesi bu platformların kapılarını sonsuza kadar kapatmalarına neden olacak.”

MARS’TA DRONE UÇURABİLİYORUZ AMA ÇOCUK İSTİSMARINI ENGELLEYEMİYORUZ

Bailey sözlerine şöyle devam ediyor; “Birleşik Krallık’ta, çocuklara yönelik çevrimiçi tehditle mücadele en başarılı yapılardan biri olarak kabul ediliyor. Ve buna rağmen her yıl 10.000’den fazla suçlu gözaltına alınıyor. Yine de çocuk istismarı için kolluk kuvvetlerinin aldığı sevk sayısı endişe verici bir oranda artmaya devam ediyor ve bu eğilimin yavaşlaması için hiçbir öneri yok.

Teknoloji endüstrisinin ve bu sitelerin sağlayıcılarının ne olup bittiğini bilmelerine rağmen tehditle başa çıkmak için yalnızca sözde davranışlar sergilemeleri ise büyük bir utanç. Mars’ta bir drone uçurabiliyoruz, ancak çocuk istismarı görüntülerinin yüklenmesini ve paylaşılmasını engelleyemiyoruz.”

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16/05/2021 16:46