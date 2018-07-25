Instagram’da en çok kazanan sporcular listesi açıklandı

Juventus’a transferiyle spor gündemini sarsan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal ağ Instagram üzerinden elde ettiği gelirlerde de Messi ve Neymar’ı solladı.

Sosyal ağ analiz aracı HopperHQ.com’un yayınladığı Instagram Sports Rich List 2018 raporuna göre Instagram’da 133 milyon takipçisi olan Ronaldo, bu platformda yaptığı her sponsorlu paylaşım başına ortalama 750 bin dolar gelir elde ediyor

Ronaldo bu gelirle, Instagram’dan paylaşım başına en fazla kazanan ünlülerin genel listesinde de üçüncü sırada yer alıyor. Instagram zengini ünlüler listesinin ilk sırasında gönderi başına 1 milyon dolarlık gelirle sosyal medya fenomeni olan Kylie Jenner ve ikinci sırasında ise gönderi başına 800 bin dolarlık gelirle Selena Gomez’in yer aldığını belirtelim.

NEYMAR VE MESSI'Yİ GEÇTİ

Dünyaca ünlü sporcuların yer aldığı Instagram Sports Rich List 2018 araştırmasında Ronaldo’yu, 101 milyon takipçi ve paylaşım başına 600 bin dolarlık gelirle Brezilyalı futbol yıldızı Neymar geliyor.

Sıralamada Neymar’ın hemen ardında üçüncü sırada ise 95 milyonu geçen takipçi sayısı ve 500 bin dolarlık paylaşım başına gelirle Arjantinli Messi var. Messi’nin ardından gönderi başına 300 bin dolarlık gelirle David Beckham dördüncü ve gönderi başına 185 bin dolarlık kazançla Gareth Bale ise beşinci sırada yer alıyor.

2018 yılı itibariyle Instagram’dan en çok kazanan sporcuların yer aldığı listenin ilk 11’i şı şekilde sıralanıyor:

Instagram'da En Çok Kazanan Sporcular 2018