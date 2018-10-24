Instagram'da görüntülü görüşmede yeni dönem

Yeni gelen özellikle birlikte Instagram üzerinden yaptığınız görüntülü görüşmelerde 6 kişiye kadar aynı anda görüşebileceksiniz.

Halihazırda aynı anda en fazla 4 kişi ile görüntülü olarak konuşmanıza olanak sağlayan özellik bugün itibariyle sınırlarını genişletti. Artık gelen yeni güncelleme sayesinde Instagram üzerinden yaptığınız görüntülü görüşmelerde 6 kişiye kadar aynı anda görüşebileceksiniz.

Diğer taraftan Apple ise grup görüntülü konuşma deneyimini farklı bir boyuta taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda duyurusu gerçekleştirilen güncelleme ile FaceTime aynı anda tam 32 kullanıcıya görüntülü konuşma deneyimi sunacak. iOS 12 ile birlikte geleceği söylenen bu özelliğin hala aktif edilmediğini de belirtelim.