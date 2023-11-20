Instagram'da hikaye süresi değişiyor
Instagram, hikayeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.
20/11/2023
Instagram, genel kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen üretken yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.Ortaya çıkan yeni özelliğe göre "Haftam" özelliği sayesinde kullanıcılar bir hafta boyunca paylaşabilecekleri hikaye atabilecekler.
Bu özellik, istediğiniz hikayeyi istediğiniz zaman kaldırma veya sessizce "Benim Haftam" bölümüne bir hikaye ekleyebilme esnekliği de sağlıyor.