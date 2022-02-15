Instagram'da hikayelere yeni özellik geliyor

ABD merkezli sosyal medya devi Instagram, Ocak ayı başlarında test etmeye başladığı hikayelere beğeni atma özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Kullanıcıların artık, bir başka kullanıcının hikayesinde beğendikleri bir fotoğraf veya video görmeleri durumunda bu hikayeye özel beğeni atabilecekleri ifade edildi.

Platform, hikaye beğenme özelliği ile kullanıcılara yeni bir etkileşim yolu sunduğuna işaret etti. Kullanıcıların artık, bir başka kullanıcının hikayesinde beğendikleri bir fotoğraf veya video görmeleri durumunda bu hikayeye özel beğeni atabilecekleri ifade edildi.

Daha önce bir hikayeye yanıt vermenin tek yolu, Instagram'ın oluşturduğu tepkilerden birini bırakmak veya ilgili kullanıcıya hikaye üzerinden bir direkt mesaj (DM) göndermekti. Her iki durumda da yanıt, kullanıcıların gelen kutusunda gözüküyor ve arayüzün karmaşık bir hal almasına neden oluyordu.

BEĞENİ SAYISI, GÖRÜNTÜLEYENLER TARAFINDAN GÖRÜLEMEYECEK

Özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte ise hikaye penceresinde, mesaj gönderme alanı ve uçak şeklindeki 'Gönder' ikonu arasına yeni bir kalp simgesi eklendi. Gönderilen hikaye beğenilerinin, hikayeyi görüntüleyen kişilerin göründüğü listede yer alacağı dile getirildi. Kullanıcıların böylece, gelen kutusuna gitmeye gerek kalmadan hikayelerine gelen tepkilere göz atabileceği belirtildi. Hikayeyi görüntüleyen kişilerin beğeni sayısını göremeyeceğinin de altı çizildi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yeni özelliği kullanıma sunarak kullanıcıların birbirlerine daha fazla destek vermelerini sağlamayı ve gelen kutusunu biraz daha temizlemeyi amaçladıklarına işaret etti. Mosseri ayrıca, direkt mesaj (DM) kutusunun mesajlara odaklanmasını istediklerini dile getirdi.

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15/02/2022 18:50