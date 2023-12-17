Instagram'da hikayeye arkaplan nasıl eklenir?

Instagram'dan isteyebileceğiniz ancak görünen o ki uzun süre daha elde edemeyeceğiniz birçok şey var. Mesela biraz daha fazla gizlilik isteyebiliriz, hikayelerimizi kimlerin görüntülediğine bakarken listede arama yapabilmeliyiz ve mesela arkadaşlarımın paylaşımlarından fazla reklam görmesek iyi olur. Ancak yakın zamanda bu güncellemeler gelmeyecek. İşte tam da bu nedenle elde ettiğimiz yeniliklere sarılmak durumundayız.

Mesela bunlardan biri de Hikayeler'de arkaplanı değiştirmenin artık oldukça kolay bir hale gelmiş olması. Önceden, bir hikayenin arka planında yer almasını istediğimiz renkler, metinler veya fotoğraflarla sürekli olarak uğraşmak zorunda kalıyorduk. Ve genellikle bu bizi çileden çıkarıyordu.

Neye neden tıkladığımızı asla bilemiyorduk. Neden sürekli fotoğraf her şeyin önüne geçiyor? Neye yanlış tıkladık ki şimdi?.. Teoride bu kadar basit olan bir şey neden pratikte bu kadar zor olmak zorunda?

Neyse ki işler biraz daha kolaylaştı...

Instagram'ın en son güncellemesiyle kullanıcılar hikayelerinde katmanlar oluşturabilecek ve katmanları istedikleri gibi sabitleyebilecek. Peki nasıl?

TOPLAM SÜRE2 dakika

NEYE İHTİYACINIZ VAR?TelefonInstagram uygulaması

Adım 1: Hikayenize bir şeyler ekleyin Bunu her zaman kullandığınız eski yöntemle yapıyorsunuz. Mesela bir Reel paylaştığımızı düşünelim ancak bir gönderi veya orijinal içerik paylaşıyorsanız bu yenilik işe yarayacak.



Adım 2: Fotoğraf ekleyin Gönderinize yönelik çıkartmaları, bağlantıları ve diğer süsleme seçenekleri arasında tercih yapmanızı sağlayan sağ üst köşedeki düğmeyi tıklayın. Görsellerinize ilerleyin ve Hikaye'nizin arka planı olmasını istediğiniz fotoğrafı seçin.

Adım 3: Fotoğrafı boyutlandırın ve kilitleyin Fotoğrafın arka planın tamamını kaplamasını istiyorsanız, onu tüm sayfayı dolduracak şekilde boyutlandırmanız gerekir. Bunu yaptıktan sonra, fotoğrafa basılı tutun (iPhone'unuzda kuvvetli bir dokunuş yapmanız gerek) ve görüntüyü öne getirmek veya arkaya itmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Yukarı kaldırdığınızda görüntü kilitlenecektir, böylece arka planı yanlışlıkla hareket ettirmeden istediğiniz tüm ekstra şeyleri ekleyebilirsiniz.

Christianna Silva, Mashable'da kıdemli muhabir / Metin Aktaşoğlu tarafından Türkçeleştirildi