Instagram’da kullanıcılar isterse beğeni sayılarını gizleyebilecek

Facebook bünyesindeki Instagram, dünya çapında bütün kullanıcılarına beğenileri gizleme imkanı tanınacağını açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook bünyesindeki paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların paylaşılan fotoğraflardaki beğeni sayılarını isteğe göre kapatılabileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bu sayede insanların üzerinde oluşan 'baskının' azaltılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Facebook’un da benzer bir uygulamaya gideceği belirtilirken kullanıcıların hem takip ettiği hesapların beğeni sayısını kapatma hem de kendi paylaşımlarının altındaki beğeni sayısını kapatma seçeneğinin getirildiği duyuruldu.

Reuters’ın aktardığı haberde Instagram CEO’su Adam Mosseri, bu hamle ile birlikte uygulamanın insanlara daha iyi bir deneyim sunma amacının olduğunu vurguladı. Mosseri, “Bu gelişmenin tüketicinin alışkanlıkları ve uygulamayı kullanma oranında büyük bir değişiklik yaratacağını tahmin etmiyorum” dedi.

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27/05/2021 09:20