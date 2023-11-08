Instagram’da paylaştığı selfie kabusu oldu: Çırılçıplak soydular

Son dönemde birçok uzman ve kurum yapay zekanın avantajlarını ve gündelik yaşamda sunacağı fırsatları konuşurken, yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin kötü amaçlar için çok kolaylıkla kullanılabileceğini gösteren bir olay yaşandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, Courtney lakabıyla anılan bir kızın kişisel Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğraf birkaç saat içinde en büyük kabusu haline geldi. Gerçek ismini açıklamayan Courtney, Instagram’da mutfaktaki boy aynasında çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

Courtney, Instagram hesabına gelen mesajda kendisinin çırılçıplak haldeki selfiesini görünce şoka girdi.

Fakat bu paylaşımdan kısa bir süre sonra fotoğrafı kendi bilgisayarına indiren ve yapay zeka kullanarak fotoğrafı sanki Courtney çırılçıplakmış gibi gösteren bir adam bu “yeni” görseli genç kızla paylaştı.

Courtney fotoğrafının çok masumane olduğunu söyledi.

Courtney tanımadığı bir adamdan Instagram üzerinden gelen mesajı okuyunca başından aşağı kaynar sular aktı. Fotoğrafın gerçek olmadığını fakat yapay zeka ile bunun olabileceğini anlayınca takipçisini engelledi ve sosyal medyadaki bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Büyük bir endişe ve anksiyete yaşayan 20’li yaşlarındaki Courtney yasal yollara başvuracağını söyledi. Courney, “Benim tamamen masumane bir fotoğrafım tamamen farklı bir şeye dönüştü. Midem bulandı, şoka girdim. Bu üzerinde oynanmış fotoğrafın tanıdıklarıma gönderilmesinden korktum” dedi.